Arniqueira revitaliza 36 paradas de ônibus

PUBLICIDADE

No mês do primeiro aniversário da Região Administrativa de Arniqueira, a Administração Regional lança o projeto Parada Ecológica. Trinta e seis pontos de ônibus estão sendo revitalizados, o que está deixando a cidade com uma nova paisagem.

O projeto busca promover a conscientização à educação ambiental e chamar a atenção da população com pinturas de paradas de ônibus. Para isso, utiliza-se da técnica do grafite, com mensagens e imagens que mostram a importância da preservação da biodiversidade local, com reflexos positivos para a qualidade de vida dos moradores. Assim, estão sendo grafitadas figuras de espécies da flora e fauna do Cerrado.

Revitalização

A revitalização está sendo feita pela Administração Regional com material doado pela empresa GeoLógica Consultoria Ambiental e Colibri Tintas. A arte nas paradas de ônibus fica por conta do grupo Grafite da Capital. “A preservação do meio ambiente atrelada à regularização fundiária é um dos focos da nossa gestão à frente da Administração Regional e este projeto chama a atenção da comunidade para a importância da preservação do meio ambiente, o manuseio correto do lixo e o fim das queimadas de lixo doméstico, comuns na região. Enfim, o tripé da sustentabilidade é aplicado neste intuito”, ressalta a administradora regional, Telma Rufino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O projeto é muito bacana reunimos grafiteiros que trabalham com essa temática temos inclusive um biólogo que é grafiteiro, todos com o mesmo objetivo, deixar a marca da cidade nas paradas visivelmente para todos os públicos”, destaca Thiago Ranuk, coordenador do grupo Grafite da Capital.

Histórico

O Setor Habitacional Arniqueira está em processo de Regularização Fundiária e a educação ambiental faz parte dos estudos de impacto ambiental (EIA-Rima) que antecede o urbanismo. O cuidado com a fauna e a flora está nesse contexto. Foram realizadas três oficinas para estudos socioambientais com a participação dos moradores. Profissionais do meio ambiente falaram da necessidade da condução correta dos resíduos sólidos e da conscientização com a fauna e flora. O projeto Parada Ecológica complementa as ações.

Já nos bairros Areal e ADE, por terem características de preservação da água, os grafites serão alusivos ao tema com desenhos de cachoeiras e árvores nativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília