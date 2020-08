Arlete Sampaio critica Bolsonaro e pede preservação do Parque Nacional

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (11), em sessão extraordinária, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) discutiu a respeito da possibilidade de privatização do Parque Nacional de Brasília.

A deputada Arlete Sampaio (PT) protestou contra o processo autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro em decreto publicado ontem (10) no Diário Oficial da União. Para Arlete, o governador do DF, Ibaneis Rocha, precisa negociar com o presidente a transferência do Parque Nacional de Brasília para o DF.

Para Arlete o parque precisa ser preservado pela sua “importância histórica, afetiva e ambiental”. De acordo com o líder do governo na CLDF, deputado Claudio Abrantes (PDT), o Parque Nacional, conhecido pela população do DF como “água mineral”, é um patrimônio do DF.

