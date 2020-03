PUBLICIDADE 

O diretor-presidente da Arena BSB, Richard Dubois, oficializou, na manhã desta sexta-feira (20), a disponibilização do Estádio Nacional de Brasília para sua utilização nas ações do GDF, no enfrentamento à epidemia do Covid 19. Segundo Dubois, o estádio, devido a localização central, pode aliviar a rede hospitalar para pacientes com maiores gravidades e se tornar um grande hospital de campanha.

“Temos acompanhado as informações sobre a pandemia do coronavírus, especialmente no Brasil. No âmbito do Distrito Federal, fomos um dos primeiros a ter medidas restritivas de atuação, por lidarmos com o entretenimento e grandes públicos, mas mesmo assim acreditamos nas ações do Governo no combate à disseminação do vírus Covid-19″, afirma Dubois.

“Entendemos que disponibilizar a estrutura do estádio é assumir uma cota de responsabilidade social neste momento tão crítico. Estamos dispostos a colaborar em todas as ações necessárias para a minimização da epidemia e suas consequências.”

A Arena BSB

A concessionária adotou os protocolos de prevenção e controle das autoridades competentes e tem viabilizado a remarcação de datas dos eventos. “Nos solidarizamos neste momento com as produtoras de eventos, cada artista, atletas e profissional de apoio; parados – assim como nós – por uma causa maior: o bem-estar de todos” disse Richard ao citar todos os agentes e profissionais que também têm suas atividades paralisadas neste momento.

Estádio iluminado

Como uma mensagem de esperança, nestes dias difíceis para todos, serão acesas as luzes externas do Estádio Nacional de Brasília, todas as noites, das 19h às 23h.