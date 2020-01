Apreendidos adolescentes que assaltaram passageiros em ponto de ônibus

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (2) dois adolescentes foram detidos após assaltos em pontos de ônibus em Samambaia. Eles usavam facas para praticar os roubos.

Uma equipe do Gtop 31 foi informada que tinha ocorrido um roubo na parada de ônibus da quadra 401. Os policiais intensificaram o policiamento e encontraram dois suspeitos com as mesmas características dos assaltantes na quadra 203.

Durante a abordagem, foi localizado os smartphones roubados e as duas facas usadas nos assaltos. A dupla assumiu que praticou pelo menos três roubos durante a manhã.

Os adolescentes, ambos de 17 anos, foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) onde foram reconhecidos pelas vítimas. Eles já possuem passagens pela Polícia por roubo, furto e receptação.

Com informações da PMDF.