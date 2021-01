Após tentar salvar mulheres, homem e adolescente morrem afogados no Gama

PUBLICIDADE

Um homem e um adolescente morreram afogados próximo ao clube Cefis Sindjus, no núcleo rural Casa Grande, no Gama, na tarde deste domingo (24). As vítimas entraram na água para salvar duas senhoras que se afogavam. Elas são mãe e filha.

As vítimas são Eurípedes Braga, 51 anos, e Rodrigo de Castro, 16 anos. A dupla conseguiu salvar as mulheres, mas acabaram sendo puxados pela água.

Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, encontrou Eurípedes já sem sinais vitais. Os militares tentaram a reanimação durante 30 minutos, sem sucesso. Já Rodrigo ainda estava submerso. O Grupo de Busca e Salvamento (GBSAL/CBMDF) trabalhou para buscar o adolescente, que foi encontrado também sem sinais de vida.

O tenente Paulo Jorge, do CBMDF, fala sobre a ocorrência: