Após quase 30 anos, Sobradinho II e Jardim Botânico têm condomínios regularizados

A regularização do Residencial Sol Nascente, em Sobradinho II, e do Condomínio Verde, no Jardim Botânico, foram aprovadas na reunião online, do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan), nesta quinta-feira (13), e encerram uma espera de quase trinta anos. Ao todo serão regularizados 627 lotes que beneficiarão 2.931 pessoas.

Os pareceres técnicos elaborados pela subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária foram aprovados pela ampla maioria dos conselheiros. Essa é a última etapa antes da publicação do decreto pelo Governador Ibaneis Rocha, que permitirá o registro em cartório.

O Residencial Sol Nascente possui 34.200 mil m² e 94 lotes, sendo 67 para uso exclusivo residencial e 27 para uso misto. A população estimada é de 578 habitantes.

Já o Condomínio Verde tem uma área aproximada de 124 mil m², com 533 lotes, a maioria para uso residencial, 19 para equipamentos públicos e um para uso misto. A população estimada é de 2.353 habitantes.

Os conselheiros aprovaram mais dois processos de desdobro, um localizado no Guará e outro na Ceilândia, ambos de propriedade particular.

Com informações da Agência Brasília