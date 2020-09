Após denúncia anônima, PCDF localiza traficante de drogas no Cruzeiro (DF)

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

Através do Disque-Denúncia 197, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recebeu a denúncia sobre ocorrência de tráfico de drogas no Cruzeiro Velho. Os agentes realizaram uma campana para confirmar a veracidade das informações até que, na noite de ontem (2), abordaram o carro conduzido pelo suspeito.

Dentro do veículo foram localizadas porções de haxixe, skun, Wax (cera de maconha) e uma quantia de R$ 5.100,00 em espécie. Em seguida, os agentes retornaram para o endereço de onde o carro saiu, na Asa Norte, e encontram mais maconha e R$ 3.300,00 em espécie.

No endereço real do suspeito, no Cruzeiro, os agentes encontraram mais R$ 31.000,00 em espécie. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o dono da residência na asa norte foi autuado por posse ilegal de droga para consumo pessoal e tráfico privilegiado.