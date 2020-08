Após confusão em Águas Claras, especialista em assuntos condominiais dá dicas para evitar problemas

PUBLICIDADE

No último sábado (22) as câmeras de segurança de um prédio residencial em águas claras registraram uma confusão no elevador entre moradores. Dois homens entraram em combate e a ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga.

Nas imagens é possível ver um morador descendo o elevador, na sequência, o elevador pára e um segundo morador entra. O morador que já estava utilizando o equipamento, segura a porta e aponta o dedo para o que o outro saia. A discussão começou com o bate boca, logo em seguida o morador e empurrado para fora e a briga começa no corredor. A confusão só parou quando um dos moradores cuspiu os dentes quebrados com a pancadaria.

O especialista em assuntos condominiais, Nicson Vangel comenta o caso e aponta as providências que os administradores e síndicos precisa tomar para evitar brigas entre moradores e manter a ordem e a segurança nos condomínios.

Para Nicson Vangel, esse tipo de situação gera desconforto e insegurança para os moradores, e pode ser evitada através de orientações e punições, além disso as informações precisam estar bem esclarecidas para todos. “ Durante esse período de pandemia, algumas regras precisam ser implementadas para manter a segurança e a saúde. Mas todos os moradores precisam estar informados sobre a padronização. Informativos espalhados pelos condomínios e reforço nas reuniões de condomínios são necessário”, aponta Nicson.

Dentre as modificações no uso de elevadores, a orientação é para que apenas um morador ou membros da mesma família utilizem o equipamento por vez. Durante a discussão um dos envolvidos questionava exatamente o uso individual do equipamento.