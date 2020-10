Após chuva, DF registra capotamentos e tombamentos

PUBLICIDADE

Nas últimas horas de domingo (18) e nas primeiras de segunda-feira (19), o Distrito Federal registrou diversos acidentes.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve nas ocorrências. No fim da noite de domingo, uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata capotou na faixa central da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo ao viaduto de acesso ao Guará. Duas pessoas estavam no veículo, e uma delas foi para o Hospital de Base com escoriações no cotovelo direito e dores no corpo todo.

No mesmo horário, na BR-020, próximo ao posto Colorado, mais um veículo veio a capotar. O motorista do GM Celta de cor prata, de 28 anos, estava em estado de choque e apresentava suspeita de trauma na coluna. Foi levado ao Hospital de Base.

Também na BR-020, antes do viaduto da entrada de Planaltina, uma carreta que transportava soja tombou. O condutor saiu ileso, e não houve vítimas.

No Sol Nascente, já nesta segunda (19), um caminhão que fazia um retorno também tombou. Não houve vítimas.

Atenção deve ser redobrada

Nesta manhã, foram registrados mais de cinco pequenos acidentes na EPTG. Nenhum deixou feridos. No entanto, o Corpo de Bombeiros aproveita para pedir à população que redobre a atenção e diminua a velocidade no período chuvoso.