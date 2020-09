Apesar da chuva, obras seguem firme em Vicente Pires

PUBLICIDADE

Após as últimas chuvas que afetaram a Região Administrativa de Vicente Pires, que ainda sofre com obras na cidade, Diversos órgãos estatais já marcam presença na intenção de “conter maiores” prejuízos; entre eles, Defesa Civil e Caesb. Algumas obras já foram detonadas na manhã desta terça-feira (22). Mesmo avançado, como as construções ainda não estão 100% concluídas, as chuvas chegaram a impactar a região.

No começo da atual gestão de Ibaneis Rocha (MDB), Vicente Pires contava com 11 vias com obras iniciadas, mas inacabadas. Destas, apenas três ainda possuem trechos abertos. A 4A é a que mais falta, com uma vala de aproximadamente 170 metros a ser concluída. Já as ruas 8 e 12, devem ser as próximas a serem entregues.

Ao total, se trata de cerca de 250 metros somados que ainda faltam finalizar. “A 4A foi a mais afetada pelas chuvas recentes, mas as obras já foram retomadas hoje”, explicou Daniel de Castro.

O Governo do Distrito Federal (GDF) tinha estipulado a previsão do dia 31 de dezembro para que todas as obras da cidade estivessem concluídas. O plano, no entanto, chegou a ser afetado pela pandemia do novo coronavírus, que deve acabar deixando apenas “detalhes” para o começo do próximo ano. “Até o final do ano, entregaremos uma cidade com 95% das obras concluídas”, afirmou o administrador regional à reportagem.

As obras de drenagem da cidade, por exemplo, já estão com mais de 90% concluídas. Recentemente, a rua 3, uma das principais vias da cidade, teve o sistema de captação e drenagem da via finalizados.