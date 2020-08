Ao Vivo: secretários discutem cenário da covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Na tarde desta quarta-feira (19) os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Educação, Leandro Cruz; de Governo, José Humberto Pires; e de Saúde, Francisco Araújo, realizam coletiva de imprensa para discutir a situação da covid-19 no Distrito Federal e comentar sobre as ações tomadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para combate ao vírus.

Assista

#AOVIVO | Coletiva de imprensa sobre o combate à Covid-19. 🎥 https://t.co/7SkO7QOudq — Agência Brasília (@AgenciaBrasilia) August 19, 2020