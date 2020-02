Anonimato e carinho: cartas trazem motivação a pacientes do HRSam

PUBLICIDADE 

Uma iniciativa do Hospital Regional de Samambaia (HRSam) em parceria com a Escola Classe 614, vizinho do hospital, envia cartas e desenhos feitos por crianças para os pacientes internados na unidade de saúde. Os destinatários e remetentes não se conhecem. O propósito é confortar e incentivar o tratamento dos doentes.

“A iniciativa traz benefícios para ambos. As crianças são estimuladas para os valores do respeito, cuidado, fé e perseverança. Com isso contribuímos com a formação de um cidadão mais consciente. E os pacientes, que se encontram em momentos de dúvidas e incertezas, recebem ânimo. Percebemos a emoção nos olhos deles”, destacou o gerente de Enfermagem do HRSam, Bruno de Assis.

Desejando cura e força no tratamento, as crianças escrevem as cartas mesmo sem saber quem vai ler. A equipe do hospital analisa o conteúdo e decide se será entregue para um idoso, adulto, mulher ou homem.

“Achei linda a iniciativa. Na minha carta a criança escreveu sobre a confiança em Deus, trazendo ânimo e motivação nesse momento que precisamos”, afirma a autônoma, Rayane Matias, de 31 anos. “Fiquei emocionada, essa ação acaba dando forças para nós. O desenho me emocionou muito. A carta me trouxe força e mais fé. Não vou esquecer nunca, guardarei sempre comigo”, ressalta a aposentada Rita Coelho, de 76 anos.

Com informações da Agência Brasília