Ampliação de projetos urbanísticos no Gama é aprovada

Em reunião on-line realizada nesta quinta (12) pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan), foram aprovados, por unanimidade, os projetos urbanísticos com as propostas de ampliação de cinco lotes de equipamentos públicos (EPs), já construídos e em funcionamento, na Região Administrativa do Gama.

Já discutida em audiência pública anterior, a proposta desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) amplia cinco lotes:

Fórum do Gama, do Corpo de Bombeiros e da Caesb, na Entrequadra 01/02, Área Especial, Setor Norte;

Centro Educacional nº 07, na Praça 01, Lote 3 do Setor Central;

Unidade Básica de Saúde (UBS 04), na Praça 03, AE 02, Setor Leste;

Escola Classe 02, na EQ 2/4, Área Especial, Setor Oeste;

Centro de Ensino Fundamental 05, na EQ 26/29, Área Especial, também no Setor Oeste.

De acordo com os técnicos da Seduh, as áreas pleiteadas para ampliação são espaços ociosos que, gerados pelos afastamentos entre os lotes sem destinação específica, em sua maioria já se encontram cercados e ocupados pelos equipamentos públicos .

No caso da Escola Classe nº 02, a ampliação vai resultar na melhoria dos serviços prestados à população. No local será construído um polo cultural profissionalizante, com acervo bibliográfico, auditório e área de lazer para uso da comunidade escolar e da vizinhança. Já a Unidade Básica de Saúde (UBS) vai usar o espaço extra para o Programa Academia da Saúde.

Candangolândia

O Conplan também aprovou projeto urbanístico da Seduh na Candangolândia que regulariza o lote já ocupado pela Escola de Ensino Médio Julia Kubistchek e cria um lote para unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na QRO-A.

As informações são da Agência Brasília