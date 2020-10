Ampliação da inversão de sentidos da BR-070 começa a valer nesta terça (20)

PUBLICIDADE

A inversão nos dois sentidos da BR-070, que começa no viaduto do Pistão Norte, foi ampliada até a altura do Setor M Norte,a partir desta terça-feira (20).

O objetivo da mudança é dar mais segurança e fluidez ao trânsito das 6h às 9h e das 17h30 às 19h45. Os fluxos permanecem os mesmos, pela manhã, inversão do sentido da pista norte, que passará a seguir no sentido Plano Piloto. A intervenção terá início nas proximidades do Setor M Norte.

Os motoristas que optarem por usar a pista norte da Estrutural deverão acessar a faixa de conversão, à esquerda no canteiro central. O local para acesso estará devidamente sinalizado. Os condutores com destino ao Pistão Norte e à pista sul da Estrutural seguirão a faixa em sentido normal.

No período da tarde, a operação começará no viaduto do entroncamento com a Estrutural e a inversão de sentido será na pista sul, que, normalmente, vai em direção ao Plano Piloto. Dessa forma, o fluxo seguirá somente no sentido Águas Lindas de Goiás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os motoristas que vierem pela Estrutural com destino a Taguatinga Norte deverão optar pela pista de sentido inverso, pois terão acesso direto. O trecho da rodovia da BR-070 tem fluxo diário de 50 mil veículos e possibilita a ligação do Plano Piloto a Taguatinga, Ceilândia , Sol Nascente e Águas Lindas de Goiás.

A operação é feita em parceria pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).