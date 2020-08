Alunos da UnB desmentem fake news sobre a covid-19 por meio da Ciência

PUBLICIDADE

Quando Alex Gabriel, 22 anos, teve a ideia de criar um grupo de WhatsApp para desmentir Fake News relacionadas à pandemia de coronavírus, não imaginava que o projeto faria tanto sucesso. O estudante de licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília (UnB), do Campus de Planaltina, se inspirou para criar uma atividade durante o período em que a universidade está parada.

O projeto, chamado PET Covid-19, faz parte do Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências e é um grupo para tirar dúvidas relacionadas ao coronavírus e desmentir notícias falsas que circulam sobre a pandemia. Mas Gabriel explica que não basta apenas tirar a dúvida “O grupo surgiu para combater notícias falsas com notícias científicas, mas adaptando porque o público do grupo tem de gente que nunca estudou a professores”,comenta.

Alex Gabriel explicou que a inspiração surgiu por conta da avó. “Eu recebia muita coisa dela. ‘O vinagre mata o vírus’ ela mandava e eu tentava explicar que não era verdade. Ai eu pensei em aproveitar que a faculdade está parada e propor a criação um grupo para sanar essas dúvidas”.

Mas ele não esperava que o projeto fosse ter tanto sucesso. “Eu nem sabia que o grupo ia tomar toda essa proporção. O grupo tá no limite e eu nem sabia que tinha limite no aplicativo”, brinca. “Tem gente que confia mais no grupo do que no próprio médico”, comentou.

O PET Covid-19 é um braço do Pet Ciências e o objetivo do projeto é levar ciência para diversos locais, como escolas e locais públicos. “É importante para nossa formação”, comenta Gabriel.

O estudante disse ainda que nem sempre os alunos sabem responder as perguntas. Com isso o projeto serviu para manter os alunos estudando enquanto a universidade não tinha aulas.

O grupo funciona de maneira simples. Uma pessoa com dúvida a respeito do coronavírus envia sua pergunta e um aluno responde posteriormente.

Um dos participantes perguntou “Os alimentos podem ser condutores do coronavírus? Em quais situações?” . Um aluno respondeu enviando reportagem que trata do assunto e complementando “Obrigado pela pergunta! Um vírus pode sobreviver em ambientes com menos 20 graus Celsius até 2 anos, mas não temos evidências que o Covid-19 também consiga. Porém a reportagem também mostra a necessidade da higienização de alimentos. Temos que dar preferência para alimentos quentes, porque o vírus não suporta temperaturas altas. É bem simples de pensar, alimentos crus como por exemplo o alface que é uma folha, se for manipulada por alguém que tenha o Covid-19, consequentemente a folha se torna uma fonte de transmissão do vírus, caso não seja feita uma higienização”, explicou.

Outro participante perguntou “Posso me infectar ao comer alimento feito por pessoa com Covid-19?”, e foi respondido “Adiantado a resposta, sim, especialmente se a pessoa não estiver utilizando máscara. O cozimento desintegra os vírus, mas pode haver ainda contaminação pelos utensílios ou pelos alimentos não cozidos, tais como saladas.”

O acesso ao grupo está disponível na bio do instagram do projeto.