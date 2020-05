Agências do Trabalhador têm 221 vagas de emprego para esta quarta (27)

PUBLICIDADE 

Amanhã (27), oferecerão 221 vagas de emprego, concentradas principalmente em duas áreas. 70 para auxiliar de linha de produção, com salário de R$ 1.210, e a mesma quantidade para operador de telemarketing, com salário de R$ 1.329.

Também estão com número considerável de vagas as oportunidades para atendentes de lojas (15), operador de caixa (10), vendedor de comércio (10) e auxiliar de estoque (6). Os salários variam entre R$ 1.170 e R$ 1.390.

Há, ainda, quatro oportunidades para analista de desenvolvimento de sistemas, vagas de maior salário: R$ 8.225,97, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter nível superior na área, além de experiência comprovada.

Outra ocupação que exige ensino superior é para gerente comercial. São cinco vagas para pessoas formadas em administração, com salário de R$ 1.200, mais benefícios.

Para quem ainda cursa o ensino superior, há duas vagas para estagiário de engenharia civil. Não é preciso ter experiência na área. A remuneração é paga por dia: R$ 26,66 mais benefícios.

Sine Fácil

Os interessados que atendam às exigências devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do Trabalhador entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, só há disponibilidade para aparelhos com sistema operacional Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo. Após concluir a instalação, clique no ícone do programa para iniciar o Sine Fácil.

Agência Brasília