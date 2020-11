Agências do trabalhador oferecem 791 vagas de emprego nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Um total de 468 vagas para vendedores estão abertas nas agências do trabalhador do DF, nesta quinta-feira (5). A novidade são 25 oportunidades para quem pretender vender consórcios, com salário de R$ 1.150, mais benefícios. Para concorrer, basta ter ensino médio completo.

Ao todo, são 791 vagas oferecidas nesta quinta-feira (5). As que oferecem o maior número de oportunidades são para promotor de vendas (42), auxiliar de estoque (33), atendente balconista (30), auxiliar de logística (28) e instalador/reparador de redes telefônicas e comunicação de dados (20). Para essas profissões, os salários variam entre R$ 10 a diária e R$ 1.186 mensais, mais benefícios.

O setor de serviços também tem contratado. Entre as oportunidades, estão duas vagas para caseiro, uma para empregado doméstico, uma para arte finalista, duas para costureira, uma para cortador de mármore, duas para instrutor de cursos livres, uma para tratador de animais e outra para vaqueiro. Para essas vagas, as remunerações vão de R$ 20 ao dia até R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

As outras vagas contemplam profissionais de padaria, mecânica, restaurantes e lanchonetes, saúde e construção civil. Os salários oferecidos chegam a R$ 3,7 mil, valor este pago a gerente de recursos humanos, cujo profissional precisa ter nível superior e experiência na área.

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas anunciadas, deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília