Agências do Trabalhador oferecem 776 vagas de emprego nesta quarta

As agências do trabalhador estão com 776 vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (4). A maioria delas (63,65%) é para a área de vendas, com 443 para vendedores, 50 para promotores e uma para gerente, com salários que variam entre R$ 10 a diária e R$ 1,2 mil mensais, mais benefícios.

Outra área que também tem demandado mão de obra é a de bares e restaurantes. São 79 vagas para atendente de balconista e de mesa, churrasqueiros e cozinheiros, e seus auxiliares, barman, garçom, cumim e chefe de cozinha. A maioria exige experiência. As remunerações ficam entre R$ 1.045 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

A maior remuneração do dia, no valor de R$ 3,7 mil, mais benefícios, é para uma vaga de gerente de recursos humanos. É necessário ter experiência na área e nível superior. Em seguida, com salário de R$ 2,4 mil, mais benefícios, há duas oportunidades para marceneiro. Não é preciso experiência e basta ensino fundamental incompleto.

Ainda há vagas para quem trabalha com veículos, como mecânico (5), borracheiro (2), alinhador de pneus (1) e instalador de som (1); e para construção, englobando ajudante de obras (1), ajudante de serralheiro e serralheiro (9), marceneiro e auxiliar (6) e pedreiro (5). Para essas áreas, o valor pago por mês varia entre R$ 1.133 e R$ 1.738, mais benefícios.

Interessados em concorrer a uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília