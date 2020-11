Agências do Trabalhador oferecem 728 vagas nesta terça-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 728 vagas de emprego abertas para esta terça-feira (24). A maioria delas ainda é para a área de vendas, sendo 267 para vendedor, nove para consultor, uma para gerente, três para operador de vendas (todas exclusivas para pessoas com deficiência) e três para promotor.

Nessas áreas, há espaço para pessoas de níveis de escolaridade fundamental e médio, com ou sem experiência. As remunerações oferecidas variam entre R$ 40 ao dia, para as duas vagas de consultor de vendas, e R$ 3,5 mil, em uma oportunidade para gerente de vendas – também são oferecidos benefícios, como alimentação e transporte.

O melhor salário é pago a enfermeiros, no valor de R$ 4.750, mais benefícios. São dez vagas que poderão ser ocupadas, apenas por profissionais de nível superior e com experiência. Na área da saúde ainda há oportunidades para esteticista (1), nutricionista (10), técnico de enfermagem (5), técnico em nutrição (5) e terapeuta ocupacional (5). As remunerações variam entre R$ 1,2 mil e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Construção civil

O setor de construção também tem buscado profissionais, totalizando 163 vagas, distribuídas entre armador de ferros (6), assentador de canalização para edificações (1), balanceiro de concreto (3), carpinteiro (35), cortador de telhas (1), eletricista (3), encarregado de obras (1), gesseiro (30), laboratorista de concreto (2), ladrilheiro (32), marmorista (4), mestre de obras civis (1), pedreiro (36), pintor de edifícios (5) e serralheiro (3).

Entre essas profissões, a que oferece o melhor salário é a de laboratorista de concreto, no valor de R$ 3 mil. Para concorrer, é preciso ter apenas o ensino fundamental e não é exigida experiência. As demais ocupações podem render remuneração entre R$ 150 ao dia e R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

Seis áreas pedem profissionais auxiliares: administrativo (1), de cozinha (5), de expedição (2), de linha de produção (6), de mecânico de automóveis (1) e técnico em laboratório de farmácia (1). Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1.245, mais benefícios.

Ainda aparecem na tabela de empregos as oportunidades para caseiro (2), sendo uma para agricultura; costureira (11), com duas delas específicas para roupas de couro e pele em máquina em confecção em série; e empregado doméstico (1). Os salários ficam entre R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Aplicativo Sine Fácil

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília