Agências do Trabalhador oferecem 705 vagas nesta terça-feira

As agências do trabalhador oferecem 705 oportunidades de emprego em diversas áreas (confira aqui) nesta terça-feira (8). As mais demandadas são as de vendas, com 198 vagas, e as de saúde, com 108.

São dez vagas para vendedor de consórcio com experiência, com remuneração de R$ 2,5 mil, mais benefícios, com exigência de nível médio completo. Ainda há 60 ofertas para assistente de vendas, com remuneração de R$ 18,33 por dia, mais benefícios. Mesmo sem exigir experiência, é preciso ter ensino médio incompleto para concorrer à vaga.

Outras 40 oportunidades contemplam vendedor pracista, com salário de R$ 1.126, mais benefícios. Não é preciso experiência, mas é exigido ensino médio completo.

Na área da saúde, são 105 ofertas para técnico de enfermagem. Dessas, 100 vagas não exigem experiência, mas pedem que o candidato tenha ensino médio completo. O salário é R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Ainda estão disponíveis duas oportunidades para médico clínico-geral, com salário de R$ 6 mil, mais benefícios. É exigida experiência e nível superior completo para esta vaga.

Vagas para gerência

Outras sete vagas estão disponíveis para gerência. A de maior remuneração é para gerente comercial, no valor de R$ 5 mil, mais benefícios. O requisito é ter ensino superior completo em administração, mas não precisa ter experiência.

Também há três vagas para gerente de loja e supermercado. O salário é de R$ 3 mil, mais benefícios, para candidatos que não precisam ter experiência, mas ensino médio completo.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF ou baixar o aplicativo Sine Fácil. Em virtude da pandemia de Covid-19, a plataforma também disponibiliza o serviço.

As informações são da Agência Brasília