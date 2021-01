Agências do Trabalhador oferecem 417 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador oferecem, nesta quinta-feira (21), 417 oportunidades abertas em cinco profissões. Pessoas com habilidades em tecnologia poderão se candidatar a uma das 36 vagas.

Interessados podem escolher entre atuar como técnicos de suporte de TI, de instalação de sistemas ópticos, de manutenção eletrônica, de telecomunicações e, ainda, como auxiliar técnico de eletricista de linhas de transmissão, com remunerações entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Ao todo, são 69 profissões diferentes. A melhor remuneração, de R$ 2.581,15, é oferecida para técnico de projetos mecânicos, em duas vagas, que podem ser preenchidas por pessoas com nível médio de escolaridade e experiência comprovada.

Outras três profissões oferecem remuneração semelhante: analista de recursos humanos, marceneiro e serralheiro, com uma vaga para cada, pagando R$ 2,5 mil mais benefícios. Estas duas últimas atividades têm mais vagas abertas, porém, com salários menores. São 22 para serralheiros, com remunerações de R$ 1,5 mil, R$ 1,6 mil e R$ 2 mil; e cinco para marceneiros, com salários de R$ 1,1 mil a R$ 2 mil.

As atividades com mais vagas abertas são de motofretista (33), representante comercial (54), vendedor (33) e corretor de imóveis (30). Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador. Confira as vagas.

As informações são da Agência Brasília