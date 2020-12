Agências do trabalhador: 379 vagas nesta quarta (2)

PUBLICIDADE

Estudantes de nível médio e do ensino superior de 12 áreas diferentes poderão concorrer a uma das 58 vagas oferecidas a eles por meio das agências do trabalhador, nesta quarta-feira (2). Todas elas pagam remuneração por dia trabalhado, variando entre R$ 22,72 para graduandos de educação física e R$ 49,90, oferecidos para estagiário de publicidade.

São oito vagas para analista de marketing; duas para gerente de comunicação social; 11 para preparador físico; quatro para publicitários; oito para secretário-executivo; duas para tecnólogos, sendo uma em gestão financeira e outra em gastronomia; e 21 para técnicos de arquivo (museologia), de contabilidade, de desenvolvimento de sistemas, de manutenção eletrônica, de suporte de TI, em administração e em secretariado.

Ao todo, as agências do trabalhador do DF estão com 379 vagas abertas. As profissões que estão com mais oportunidades em aberto são vendedor (29), serralheiro (22), pedagogo (23), garçom (20), consultor de vendas (25) e atendente de central de telemarketing (15). Os salários variam entre R$ 22,72 a diária e R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios, sendo a menor remuneração paga a pedagogos e a maior, a vendedor de consórcio.

Setor de beleza

Onze vagas contemplam, exclusivamente, pessoas com alguma deficiência. São cinco para auxiliar de limpeza, três para auxiliar nos serviços de alimentação e três para repositor de mercadoria. Os contratados poderão receber salários de R$ 1.231,82 e R$ 1.237, mais benefícios. Para concorrer, não precisa experiência e exige-se, apenas, nível fundamental de escolaridade.

Vagas para o setor de beleza, que há tempos não apareciam, também são ofertadas. Cabeleireiro, escovista, esteticista e manicure têm uma oportunidade cada, com remunerações de R$ 1.045 e R$ 1,2 mil, mais benefícios. Nenhuma delas exige que o candidato tenha experiência.

Sine Fácil

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília