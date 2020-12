Agência do Trabalhador oferece 333 vagas de emprego nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Se a crise econômica gerada pela pandemia te deixou sem trabalho em 2020, tá aí uma boa oportunidade de correr e tentar fechar o ano empregado. O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Agência do Trabalhador, oferece nesta terça-feira (29) 333 vagas de emprego de funções com salários a partir de R$ 1.045.

São pelo menos 50 atividades diferentes que vão de açougueiros, confeiteiros, lavador de carro, estoquista (destinada a portadores de necessidades especiais), mecânico, pintor automotivo, pintor de parede, jardineiro, promotor de vendas, vendedor, tecnólogo em segurança da informação e professor de administração.

Para vendedor, por exemplo, são 90 vagas, entre pracista (que são os de atendimento ao cliente em lojas), de porta a porta e de consórcio. Os salários vão até R$ 1.126 mais benefícios e o grau de escolaridade exigido variam de ensino fundamental incompleto a ensino médio completo. Já para as 35 vagas de instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas os salários oferecidos são de R$ 1.279 mais benefícios, e a escolaridade exigida é de ensino médio incompleto.

Entre janeiro e outubro de 2020, a Secretaria de Trabalho inseriu 4.256 pessoas no mercado formal de trabalho, diversificando seus atendimentos e o público. Olhou, por exemplo, para as pessoas em situação de rua, guardadores e lavadores de carro.

O ano também foi de muito trabalho contra a desocupação dos trabalhadores. Em outubro, a Pesquisa do Emprego e Desemprego (PED) mostrou que a taxa de desemprego no DF registrou queda de 19,1% em agosto para 18,4% em setembro. O resultado é o menor índice observado desde abril, quando o mercado de trabalho passou a ser fortemente afetado pela pandemia.

Confira aqui as vagas disponíveis

