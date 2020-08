Advogado de Hage diz que prisão preventiva é “medida absurda”

PUBLICIDADE

O advogado do subsecretário de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, Eduardo Hage, afirmou que a medida de prisão preventiva a qual Hage foi submetido é “absurda”. Segundo Marcelo Moura Souza, o sigilo do inquérito só foi levantado no final da tarde, liberando o acesso dos advogados aos autos.

“A partir de agora é que poderão ser tomadas as providências. O que Eduardo Hage Carmo quer é saber do que está sendo acusado, para que possa prestar todos os esclarecimentos e ver cessada essa medida absurda de que foi vítima”, afirmou Souza.

Eduardo Hage foi preso durante desdobramentos da operação que apura fraudes na compra de testes de detecção do novo coronavírus. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), responsável pela ação, alguns servidores estariam se organizando para fraudar licitações e comprar testes IgG/IgM de baixa qualidade e com preços superfaturados.

Duas compras de testes são investigadas pelo MPDFT. Em uma delas, a fornecedora dos exames é uma empresa do ramo de brinquedos infantis. Ao todo, o prejuízo aos cofres públicos do DF gira em torno de R$ 18 milhões.

Além de Hage, foram presos preventivamente os seguintes membros da cúpula da Secretaria: