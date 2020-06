Administração interdita PECs no Plano Piloto para conter aglomerações

PUBLICIDADE

A Administração Regional do Plano Piloto interditou os pontos de encontro comunitários (PECs) das asas Sul e Norte, além dos pontos localizados no Noroeste. A medida serve para impedir possíveis aglomerações durante a quarentena, para conter a proliferação do novo coronavírus. Os espaços foram instalados anteriormente a fim de promover a prática de musculação, alongamento e ginástica.

O local foi interditado em cumprimento ao Decreto nº 40.853, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). “Enquanto não tivermos total segurança de como lidar com o vírus, é melhor evitar o uso de locais de potencial contaminação”, explica a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. “Os equipamentos públicos de ginástica/musculação não devem ser utilizados.”

A iniciativa teve início nessa terça-feira (9) e teve o apoio dos moradores, que compreenderam a situação. “Desde março, com o início da pandemia, temos essa parceria com as lideranças comunitárias recomendando e apoiando a interdição desses equipamentos”, conta a assessora de planejamento da Administração do Plano Piloto, Jeanine Woycicki. Segundo ela, várias pessoas foram às janelas aplaudir o trabalho das equipes.

População aprova

Os trabalhos foram acompanhados pela prefeita da 210 Norte, Maria Goreti. “Eu agradeço a presença de vocês aqui no parquinho”, disse. “No início da pandemia, a comunidade da quadra tinha essa preocupação. Após a circular da administração recomendando o bloqueio dos equipamentos públicos, fechamos o parque e fizemos uma faixa educativa”.

Na 202 Sul, a medida também é aprovada pelos moradores desde o início. “Colocamos uma placa fazendo referência ao decreto e à circular da administração”, reata a prefeita da quadra, Maria de Lourdes Baldez Américo. A prefeitura também fez a divulgação da medida no Instagram.

“Acho muito importante essa atitude do governador e da Administração do Plano Piloto de conscientizar a população, porque ainda não passamos pelo pico da pandemia, então é fundamental todo cuidado”, destaca o presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, José Daldegan.

Trabalho conjunto

Igualmente no Noroeste, a ação foi bem-recebida pela comunidade. “A medida é de extrema relevância, porque agora dá embasamento concreto para cobrarmos a não utilização desses espaços durante a pandemia”, avalia o presidente da Associação de Moradores do Noroeste, Antônio Netto. “Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam a importância do distanciamento social nesse momento tão crítico”.

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal deu apoio ao trabalho realizado na Asa Norte e no Noroeste. Paralelamente, o 1º Batalhão acompanhou as ações na Asa Sul. Nesta quarta-feira (10), estão previstas ações de bloqueio de PECs na Vila Telebrasília e na Vila Planalto, além do término dos trabalhos nas asas Sul e Norte. Com informações da Agência Brasília.

