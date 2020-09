Acusado de matar irmãos gêmeos no Jardim Ingá é preso

PUBLICIDADE

Um homem de 33 anos foi preso na noite de terça-feira (8) na BR-020, em Planaltina-DF. Acusado de matar dois irmãos gêmeos no Jardim Ingá, em Luziânia-GO, em junho do ano passado, o suspeito é tido pelas autoridades como um indivíduo de alta periculosidade.

O homem foi encontrado em um Honda Civic que trafegava pela BR-020. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e fraude processual.

O homicídio em questão é referente ao citado anteriormente, quando, em junho de 2019, o suspeito tirou a vida de dois irmãos gêmeos e da namorada de um deles. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acusado era um dos comandantes da criminalidade nas regiões do Jardim Ingá e do Parque Mingone.

A PRF e a Polícia Civil (PCGO) fizeram a prisão do acusado, que não apresentou resistência e manteve-se em silêncio durante a abordagem. O homem foi levado à Polícia Civil de Santo Antônio do Descoberto-GO para cumprimento do mandado judicial.