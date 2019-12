“Acredito que enquanto ele estava com a medida ele se mantinha longe”, diz delegado responsável pelo feminicídio do Sudoeste

PUBLICIDADE 

Em coletiva de imprensa o delegado-chefe da 3ª DP, Ricardo Viana, delegado responsável pelo caso do feminicídio do Sudoeste, explica como o suspeito foi encontrado e mostra a eficácia da medida protetiva.

Segundo o delegado os policiais tiveram ciência do ocorrido ontem (23) e encontraram o corpo de Luciana “bastante machucado e com cerca de 40 perfurações no corpo”. Ainda segundo o delegado, apesar do suspeito tentar se esquivar das câmeras, foi através delas que eles o encontraram.

“Através do sistema de câmeras encontramos o suspeito. Vemos que ele entra no prédio, permanece no local durante duas horas e se esconde para esperar por ela”, disse o delegado.

Segundo o delegado Alan já havia sido preso por tentar destruir a entrada do local e havia sido preso uma segunda vez em outubro na aérea da 1ª DP. “Nesse último dia a vitima estava no local, foi agredida e logo em seguida se jogou do carro em movimento. Posteriormente ele foi preso e três dias depois liberado com a tornozeleira e com a medida protetiva”

Ricardo Viana explica que no dia 4 de dezembro as medidas foram revogadas pelo judiciário e a partir de então, segundo a filha da vítima, o suspeito tentava uma reaproximação, mas Luciana evitava.

“Pessoalmente, eu acredito que enquanto ele estava com a medida ele se mantinha longe por causa da medida, então a medida funciona”, explica.

O delegado explica que Alan foi preso em flagrante e vai ser submetido em audiência de custódia.