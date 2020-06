Acidente na altura do DVO, na BR-020, termina em óbito

PUBLICIDADE

Um acidente na altura do DVO, na BR-020, sentido Sobradinho, deixou uma pessoa morta neste domingo (21). Dois veículos foram envolvidos na colisão, sendo um caminhão e um carro de passeio.

A vítima que veio a óbito era o motorista do carro de passeio, um Fiat Strada de cor branca. A mãe do homem estava no veículo e sofreu apenas escoriações, sendo levada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

No caminhão, havia três pessoas. Todas saíram ilesas. O motorista, de 27 anos, disse ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) que trafegava no sentido Sobradinho/Planaltina, quando foi fechado por uma moto. Neste momento, ele disse ter perdido o controle, atravessado o canteiro central da rodovia e atingido o Fiat Strada, que vinha no sentido Planaltina/Sobradinho.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

