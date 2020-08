Acidente envolve 3 carros e paralisa trânsito próximo a ponte das Garças

PUBLICIDADE

No início da tarde desta sexta-feira (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma colisão que envolveu três veículos, na via e ligação entre a L4 Sul com a L2 na Asa Sul, próximo a ponte das Garças.

Os três condutores não precisaram ser transportados ao hospital. Todos tiveram pequenos ferimentos mas foram atendidos e avaliados pela equipe dos bombeiros.

De acordo os informações dos envolvidos noa acidente, outro carro não identificado deu uma fechada em um dos veículos acidentados, causando o acidente.

Durante o atendimento o trânsito na via foi interditado no sentido L4 para o L2 Sul, e parcialmente interditado no sentido L2 Sul para a Ponte das Garças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O CBMDF atendeu essa ocorrência empregando quatro viaturas e dezesseis militares.