Acidente entre dois carros na Via Estrutural deixa homem ferido

Uma colisão entre dois veículos de passeio na Via Estrutural, próximo ao viaduto Ayrton Senna sentido Shopping popular para Taguatinga, deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quarta-feira (15). Um dos condutores informou que um caminhão também teria se envolvido no acidente. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender as vítimas.

O motorista do Renault Clio, de cor branca, afirmou que um caminhão bateu contra a traseira do seu veículo, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. O terceiro envolvido, um homem, de 59 anos, conduzia um Fiat Strada, de cor branca, que colidiu contra o Renault Clio.

O caminhão que participou da primeira colisão não foi encontrado. O motorista do Fiat Strada precisou de atendimento medico e foi transportado com protocolo de trauma para o Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), consciente, orientado e estável para exames mais específicos.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para o local e ficou resguardando os veículos colididos.

