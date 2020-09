Acidente com motorista bêbado mata jovem de 18 anos

PUBLICIDADE

Uma jovem de 18 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros de passeio na manhã deste domingo (13), na DF-440, região conhecida como Rota do Cavalo. Os veículos tiveram uma colisão frontal. Um dos motoristas estava embriagado.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) deslocou três viaturas para a ocorrência. Os carros envolvidos são um Fiat Uno de cor vermelha e um Ford Escort de cor cinza. A jovem é Victória Ernestina Ribeiro de Araújo, 18 anos. Victória era passageira do Escort e ficou presa às ferragens após o acidente, vindo a óbito no local.

O condutor que estava embriagado é o do Fiat Uno. Bricio dos Santos, 35 anos, fez o teste do bafômetro junto à Polícia Militar (PMDF) e foi constatada a embriaguez. Ele sofreu escoriações no acidente e foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) antes de ser detido na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

O motorista do Escort é Jayson Torres dos Santos, 22 anos. O jovem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.