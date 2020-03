Acidente com 5 carros afeta trânsito na EPTG

PUBLICIDADE 

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

No início da tarde desta sexta-feira (6), uma colisão envolvendo 5 veículos aconteceu na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), logo após o viaduto que dá acesso ao Jockey, no sentido Taguatinga. O asfalto estava molhado no momento do acidente.

Uma das vítimas precisou ser transportada para o Hospital de Base. Os outros condutores e ocupantes dos carros foram avaliados pela equipe de socorro e não houve necessidade de acompanhamento.

Aguarde mais informações