Acesso à escola na Rota do Cavalo passa por obra de melhoria

A iniciativa GDF Presente começou nesta semana a realizar o serviço de patrolamento de estradas vicinais com acesso à DF-257, na Rota do Cavalo, em Sobradinho. Além do local, outras vias que não possuem pavimentação, vão estar recebendo melhorias, como as chácaras da região e à Escola Classe Sítio das Araucárias.

O programa pretende melhorar as condições de tráfego de moradores e, principalmente, dos estudantes, antes do retorno às aulas presenciais, quando determinado pela Secretaria de Educação.

“Estamos, com isso, levando mais conforto às pessoas que moram, estudam ou trabalham na Roda do Cavalo, incluindo os produtores rurais que precisam escoar suas produções sem perdas ou prejuízos”, afirma o administrador regional de Sobradinho, Eufrasio Pereira da Silva.

Entre os trabalhos executados estão a limpeza de bacias de contenção, a construção de saídas de águas pluviais e o abaulamento da estrada. Uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão pipa complementam os trabalhos de recuperação das vias.

“Este trabalho se faz necessário pois já há a expectativa de retorno das atividades nas escolas e precisamos melhorar o trânsito de veículos e ônibus escolares que atendem a esta região”, acredita o coordenador do Polo Norte, responsável por atender a região administrativa de Sobradinho, Ronaldo Alves.

As informações são da agência Brasília