Acerto de contas: tiros em feira no Paranoá

A manhã deste domingo (03) foi de tumulto e correria no Paranoá. Quatro pessoas foram alvejadas sendo que uma veio a óbito em ataque em frente à rodoviária da região administrativa, próximo a uma feira.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro as vítimas no local. A delegacia responsável pela área já iniciou as investigações para apurar o ocorrido e uma das linhas de investigações apontam acerto de contas. Os autores ainda não foram identificados.

Matéria em atualização