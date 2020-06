Ação solidária distribui cestas básicas no Recanto das Emas

PUBLICIDADE 

Com o apoio da administração regional do Recanto das Emas, em ação solidária na manhã desta segunda-feira (1º), a Ball Corporation, uma das maiores fabricantes de embalagens de latas do país e com sede no Distrito Federal (DF) distribuiu 150 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Um dos idealizadores do projeto “Pela Causa”, Ariel Sena relatou que a missão da empresa é a de amparar comunidades locais carentes no mundo todo e levar dignidade principalmente para os catadores de recicláveis. “Estamos em 12 países transformando o material em um grau infinito de aproveitamento e resgatando vidas”, disse.

A entrega também contou com a participação da Igreja Síria Ortodoxa que está sediada no Recanto das Emas e atende três projetos sociais não apenas na cidade, mas também em outras Regiões Administrativas vizinhas e no Entorno.

A líder comunitária da Quadra 406, Maria de Fátima Borges, mais conhecida como Bia, aprovou a entrega dos alimentos. “As cestas atenderão as famílias da região que passam por dificuldades financeiras e não conseguem arcar com o alimento de cada dia”, agradeceu.

O administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan garantiu que a iniciativa é um exemplo de solidariedade para aqueles que estão impossibilitados de exercerem a sua profissão e prover o sustento dos seus familiares. “Entendemos a situação dessas pessoas que estão sem renda ou apoio e faremos a nossa parte em auxiliar na distribuição desses mantimentos”, completou.

Com informações da Agência Brasília