Ação distribui máscaras no Pontão do Lago Sul

A DF Legal, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e a Secretaria de Governo (Segov), realizam, neste final de semana, a Operação Pontão. A ação de combate à Covid-19, no Lago Sul, visa a distribuição de seis mil máscaras para frequentadores de um dos principais pontos turísticos do Distrito Federal.

Durante a tarde, das 14h às 17h, representantes das três pastas, em uma ação de governo, abordam frequentadores e falam sobre a importância do uso da máscara para evitar a transmissão do novo coronavírus. A medida faz parte de um novo tempo para a DF Legal, em que a pasta se coloca ao lado da população.

“A nova gestão da DF Legal tem buscado estabelecer integração e parcerias com todas as demais secretarias do GDF, administrações regionais, setor produtivo e toda a sociedade civil, desenvolvendo ações em bloco e integradas, que é uma premissa estabelecida pelo Governador Ibaneis”, explica o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira.

Uma das pastas mais importantes na retomada das atividades no Distrito Federal, a Secretária de Esporte e Lazer também participa da ação. “Temos que reinventar nossas ações enquanto os esportes ainda não podem voltar com força total. Estamos levando a secretaria para todos os locais para dar vida ao novo normal. Esporte é vida, é saúde”, destacou a secretária-executiva da SEL, Gisele Ferreira.

Outro braço importante da ação foi a presença da Secretaria de Governo. A chefe da Unidade de Projetos Especiais, Bete Guilherme, destacou que o objetivo da ação integrada é distribuir em cada um dos dias, o total de três mil máscaras.

“A maioria das pessoas abordadas já está com sua máscara. Algumas vezes não estão com elas no rosto, mas portando elas. Explicamos que elas têm que estar com ela no rosto”, afirma Bete Guilherme.

A ação se repete neste domingo, a partir das 14h, no Pontão do Lago Sul. “Essas ações em bloco e integradas visam, em primeira mão, conscientizar e educar a população sobre a importância de respeito à legislação e à ordem urbana para, se for o caso, em última instância, aplicar sanções legais”, conclui Cristiano Mangueira.

Agência Brasília

