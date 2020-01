“A polícia daqui prende e a Justiça solta”, diz Ibaneis sobre Segurança Pública no DF

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, reclamou mais uma vez do distanciamento que, que segundo ele, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mantém dos estados e seus respectivos secretários de Segurança. “Eu, por exemplo, não fui convidado pelo ministro Moro, mesmo estando aqui em Brasília, há cinco minutos do Palácio da Justiça, para tratar da segurança pública do Distrito Federal”, disse. O governador enfatizou que a segurança é um tema delicado e deve ser tratado com respeito.

“Acho que o presidente Bolsonaro, que é um homem inteligente, que deveria orientar o seu ministro, porque política pública de segurança é uma coisa integrada. Tem que ter União, estados e até municípios, quando se tem guarda municipal. Além disso, envolve também o Poder Judiciário e o Ministério Público”, reforçou.

O governador do DF também criticou decisões da Justiça de libertar acusados de cometerem crimes. “O que vocês estão vendo aí é que a polícia daqui prende e a Justiça solta”, disse ele, referindo-se ao caso da motorista que depois de consumir álcool e drogas, atropelou e matou um ciclista na região administrativa de Ceilândia e está livre.

“Ela não tinha carteira, estava alcoolizada e havia consumido cocaína. Na primeira audiência de custódia a Justiça solta. Além disso, estamos enfrentado no dia de hoje o problema da fuga de três presos. Estamos investigando. É necessário realmente tratar de segurança pública com muita responsabilidade, e nós não vamos conseguir fazer isso sem recursos da área federal para implementar novos projetos na área”, disse Ibaneis, enfatizando que o dinheiro é necessário para incrementar os setores de tecnologia e equipamentos.

Recursos para segurança

O orçamento deste ano destina à segurança pública do Distrito Federal R$ 9 bilhões do Fundo Constitucional. Desses, R$ 6,36 bilhões, 40,4%, são para pagamento de pessoal, R$ 1,5 bilhão para custeio e restam R$ 225 milhões para investimentos. Além do FCDF, a secretaria de Segurança Pública terá mais R$ 87 milhões, do orçamento fiscal, para aplicar em investimentos