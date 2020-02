“A gente sai de casa, mas não sabe se volta”: motoristas de app protestam contra violência

PUBLICIDADE 

Em vista às duas mortes ocorridas a motoristas de aplicativo no último fim de semana, condutores da categoria se reuniram em frente ao Palácio do Buriti nesta segunda-feira (10) para protestar e lutar por mais segurança. De acordo com os motoristas independentes, há a necessidade de identificação por foto dos passageiros.

Segundo Washington Divino Costa, 28 anos, a insegurança é motivo de desespero. Há um ano e meio como motorista, já foi vítima de cinco abordagens de assalto. Em todas elas conseguiu escapar ileso, porém, o medo permanece.

“A última vez foi no fim de semana retrasado, quando, à noite, em Vicente Pires, uma mulher avaliada em cinco estrelas fez o pedido. Quando cheguei no local indicado, vi três homens olhando para trás, passando a mão nos bolsos como se estivessem conferindo algo”, comentou o trabalhador independente.

Na rua, sem saída, Washington alertou que faria a volta para poder levá-los. “Quando eu virei o carro e eles viram que não iria parar para embarcarem, começaram a gritar pra eu parar e bater no carro”, relembra. “A gente sai de casa mas não sabe se volta. É uma situação insustentável, estou até querendo trocar de profissão”, continuou o motorista.

De acordo com o condutor, a característica do passageiro relatada é a comum à maioria das tentativas de assalto que recebeu. “Sempre na figura de uma mulher com cinco estrelas, além de também optarem pelo pagamento à vista, no dinheiro”, disse.