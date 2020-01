950 veículos que serão leiloados pelo Detran estão disponíveis para visitação

PUBLICIDADE 

Nesta semana o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abre ao público a visitação aos veículos que serão leiloados no final do mês. A visitação já está aberta e nos próximos dias 27 e 28, o departamento vai vender 950 veículos, sendo 350 conservados e 600 sucatas.

Entre os veículos destinados à circulação está um Kia Sportage LX2 OFFG4 prata, ano 2013, com lance mínimo de R$ 5 mil – seu valor de mercado está, em média, R$ 58 mil. Há ainda uma VW Saveiro branca, ano 2014, a partir de R$ 4 mil, com valor de R$ 40 mil na tabela Fipe.

Um dos carros mais novos é um Hyundai HB20 1.0 Comfort, de cor branca, ano 2017, com lance mínimo de R$ 4 mil. E tem também um Renault Sandero Authentique 1.0, de cor prata, ano 2016, com ofertas a partir de R$ 3 mil.

Os participantes também poderão adquirir uma motocicleta Honda CB600F Hornet, ano 2006, por valor inicial de R$1.800, ou uma Honda CB 250F Twister, 2016, a partir de R$ 1.200.

Avaliação, somente visual

A exposição está aberta das 8h30 às 17h30, até sexta-feira (24), sendo permitida apenas avaliação visual dos lotes no local onde os veículos estarão disponíveis. Os veículos dos lotes 001 a 199, 200 a 399 e 500 a 699 podem ser vistos no pátio da Flexleilões – STRC Sul Trecho 2 Conjunto B Lote 2/3 (próximo ao Detran do SIA). Já os dos lotes 400 a 499 e 1000 a 1001 estão no pátio da Polícia Rodoviária Federal – BR-040, KM 0 (Posto Alfa – Santa Maria/DF).

Os proprietários dos automóveis selecionados têm até o dia 24 (sexta-feira) para comparecer à unidade do Detran de Taguatinga e regularizar a situação do seu veículo, sob pena de serem levados a leilão público.

O leilão

O primeiro leilão de 2020 será realizado no Centro Comunitário do Núcleo Bandeirante, a partir das 9h. No dia 27, serão leiloados os veículos classificados como sucata e no dia 28, os automóveis destinados à circulação e motocicletas na condição de conservadas.

A compra poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas. No entanto, a oferta aos lotes classificados como sucatas pode ser feita apenas por empresas do ramo do comércio de peças usadas reguladas pela Lei n° 12.977, de 20 de maio de 2014, sendo necessária a comprovação no ato de credenciamento perante o leiloeiro, com a apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (emitido no mês), Contrato Social, CNPJ, RG e CPF do representante legal.

O edital do leilão e o catálogo de veículos com as condições para a arrematação e os lances mínimos estão disponíveis no site www.detran.df.gov.br e nos locais de visitação.

Com informações da Agência Brasília.