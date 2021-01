490 ofertas de emprego nesta segunda-feira

PUBLICIDADE

Com 143 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, as agências do trabalhador abrem 490 vagas de emprego nesta segunda-feira (4). Embora apresente o maior salário, R$ 2.500 mensais, mais benefícios, a única vaga para técnico de refrigeração, com especialidade em instalação, exige apenas ensino fundamental incompleto e dispensa a comprovação de experiência na área.

Mantendo a tendência dos últimos dias, o segmento de vendas lidera o ranking de vagas de emprego: são 166 postos de trabalho à disposição dos interessados – pracista (145), de consórcio (10), porta a porta (10) e comércio varejista (1). Os salários variam de R$ 1945 a R$ 1.300 mensais, mais benefícios. À exceção do vendedor de comércio varejista, as demais categorias não precisam comprovar experiência no ramo. A escolaridade exigida vai de nível fundamental incompleto a ensino médio completo.

Outro destaque são as 100 vagas abertas para consultor de vendas, destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Auxiliares de cozinha são contemplados com 30 chances de entrar no mercado de trabalho, com salários de R$ 1.045 a R$ 1.300,00, mais benefícios.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador. Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

As informações são da Agência Brasília