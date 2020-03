253 pessoas foram atendidas em posto para pacientes com sintomas respiratórios

PUBLICIDADE 

O Posto de Atendimento Rápido para Pacientes com Sintomas Respiratórios, montado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, atendeu 253 pacientes entre 23 e 30 de março.

“O IGESDF está atuando diversas frentes para combater o novo Coronavírus. No local, os pacientes contam com uma estrutura completa e com profissionais de saúde capacitados para fazer o atendimento”, ressaltou o diretor-presidente do IGESDF, Sérgio Costa.

A orientação é de que pessoas com sintomas leves causados pela doença, como coriza e dor de cabeça, permaneçam em casa. Para quem não tem sintomas graves, sair da residência pode trazer outras consequências. É possível transmitir o vírus ou, até mesmo, ser contaminado caso não esteja com a doença.

Estrutura

O espaço, que funciona 24 horas, conta com dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem por turno. Para montar a escala, foram contratados 19 profissionais. Há sala para triagem/classificação, oito poltronas para atendimentos e medicação (se necessário) e dois leitos de emergência.

A instalação foi feita após parceria firmada entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde (MS) para fortalecer o combate e a disseminação do coronavírus.

Fluxo

Os pacientes que chegarem com sinais e sintomas que preencham os critérios de definição de caso suspeito serão acolhidos e encaminhados para espaço reservado. Aqueles que apresentarem os sintomas, terão amostras coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central (Lacen) para verificação. Os considerados suspeitos serão orientados a fazer isolamento em suas residências. Pacientes que forem direcionados para os leitos de emergência vão ser estabilizados e imediatamente transferidos para um hospital de referência da rede pública.

Plano

As novas evoluções no cenário epidemiológico do coronavírus, poderão implicar mudanças no plano de contingência atual, do DF e Nacional. O cenário está sendo monitorado sistematicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e evolução dos quadros, para garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes sejam adotadas.