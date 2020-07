19 Anos de Solidariedade – Campanha de Aniversário do Instituto Reciclando Sons

PUBLICIDADE

No dia 01 de agosto, às 11h, será transmitida em seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/user/ reciclandosonsbsb) a live comemorativa de aniversário do Instituto Reciclando Sons pelos seus 19 anos de um significativo trabalho socioeducacional e sociocultural em prol da construção de um espaço saudável de convivência, formação musical e educação técnica profissionalizante. Essa ação de resgate social é realizada na Cidade Estrutural e oferecida de maneira gratuita aos moradores dessa região e a cidadãos vindos de outras regiões vulneráveis do Distrito Federal.

Essa transmissão especial contará com a participação musical das crianças e jovens, atuais educadores e outros que fizeram parte do Programa Socioeducacional musical do Instituto, e será abrilhantada com a presença da Orquestra e do Coral com o lançamento de dois videoclipes elaborados a partir de gravações realizadas à distância. Nessa ocasião, também será estreado o documentário sobre a história do Instituto, “Trilhas da Solidariedade”, produzido pelo instituto sobre o comando do produtor de vídeo Jhosué Jefferson, jovem formado pela instituição, em parceria com a empresa LUNERA Filmes, que contém relatos de pessoas que fazem parte da instituição, ou que passaram por ela, e tiveram suas vidas transformadas a partir da experiência ali desenvolvida..

Essa ação faz parte do projeto “Serenata Solidária”, idealizado e realizado pelo Instituto Reciclando Sons no ano de 2020 para divulgar o trabalho artístico musical, culinário e social desempenhado na instituição e para promover o debate sobre temas de grande relevância da atualidade no contexto de isolamento social instaurado devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Virtualmente, é possível para o Instituto continuar aprazendo diversos públicos, como anteriormente era possível em eventos próprios e participações musicais, além de haver o acréscimo de entrevistas, produções alimentícias realizadas pelo projeto Sabor & Som na cozinha industrial da instituição e a presença de convidados especiais.

O ciclo de transmissões ao vivo teve início em maio de 2020, e alguns desses encontros virtuais foram realizados a partir de valorosas parcerias, como a Embaixada da Itália no Brasil, que teve a participação do Embaixador Francesco Azzarello como convidado entrevistado, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), com o lançamento do videoclipe do cover da canção No Meu Coração, tema do filme Tarzan, da Disney, produzido pelo Instituto Reciclando Sons, e também a parceria com a atriz e Embaixadora da Paz, Maria Paula Fidalgo, com o lançamento do videoclipe em sua homenagem. Seguem alguns links:

Com a execução desse projeto, o Instituto teve a oportunidade de fortalecer a campanha de arrecadação denominada Nos Ajude a Ajudar, que, com a colaboração de instituições parceiras, outras instituições e outros indivíduos, possibilitou o oferecimento de cestas básicas, alimentos de panificação produzidos pela instituição, produtos de higiene pessoal e de limpeza para diversos núcleos familiares da Cidade Estrutural após o início do isolamento social. Como resultado, foram atendidas 1.862 famílias durante o primeiro semestre de 2020. Em especial, no dia 31 de julho, será realizada uma doação comemorativa atendendo 150 famílias com cestas básicas, produtos de limpeza da casa, frutas, verduras e um bolo para presentear a comunidade e amenizar o sofrimento causado pela pandemia do COVID-19.

Pela atuação do Instituto durante seus anos de existência e pelas vidas que ali passaram e foram significativamente transformadas, será realizada a 11ª transmissão ao vivo do projeto Serenata Solidária, intitulada Trilhas da Solidariedade – como o documentário sobre a história do Instituto, e essa será uma ocasião importante de fomento cultural e promoção de ações de suporte social. O princípio essencial da solidariedade é parte vital dos 19 anos do Instituto, e é por meio dela que essa história pode continuar sendo escrita.