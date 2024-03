Popularidade ladeira abaixo e língua afiada

A charge retrata um momento político delicado: a queda na popularidade do presidente Lula, em meio a desafios nacionais e críticas, contrasta com uma postura audaciosa ao se referir ao ex-presidente Bolsonaro como “golpista covardão” durante reunião nesta segunda, no Palácio do Planalto.

“Não teve golpe não só porque algumas pessoas que estavam no comando das próprias Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o (ex) presidente é um covardão”.

Este quadro visual capta a essência de um debate acalorado, refletindo as tensões e as polarizações dentro do cenário político brasileiro, ao mesmo tempo que sublinha o impacto das palavras e ações dos líderes sobre a percepção pública.