Anistia, Popcorn e Ice Cream: o novo combo do ex!”

Em ritmo de autodefesa e pipoca, Jair Bolsonaro resolveu lançar sua nova luta: “Anistia Ampla, Geral, Irrestrita… e se tiver sorvete, melhor ainda!”

Durante um almoço com advogados da direita (porque revolução agora se faz com petit fours e prosecco), o ex-presidente afirmou que não quer saber de redução de pena nem de meias medidas. “Só nos interessa a anistia ampla, geral e irrestrita!”, bradou, tentando parecer firme, mas já de olho na porta de emergência.

A cena lembra exatamente a charge: Bolsonaro faz cara de quem está indo embora discretamente do rolê que ele mesmo ajudou a organizar — com direito a camiseta verde-amarela, patriotismo de WhatsApp e gritos histéricos de “pop corn!” e “ice cream!” vindos dos seus seguidores. Parece até que confundiram “anistia” com o cardápio do cinema.

E ali estão eles, os patriotas da charge, achando que anistia vem com refrigerante grande e refil grátis de teorias da conspiração. Enquanto Bolsonaro tenta fugir do barulho, a tropa do zap ainda grita slogans em inglês macarrônico como se fosse mágica: “Anistia! Pop Corn! Ice Cream!” — a verdadeira tríade do negacionismo gourmet.

No fim das contas, o ex-capitão busca uma anistia que sirva para tudo: proteger aliados, se proteger, e, quem sabe, ganhar um tempinho extra pra postar uns stories da Flórida. A pergunta que fica é: será que o Congresso vai entrar nesse cinema, ou vai deixar o ex-presidente sozinho com seu balde de pipoca fria?