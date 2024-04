A peleja de Musk com Moraes entrou em órbita

Em um planeta Terra onde as fronteiras são tão 1990 e o Twitter une avós de diferentes continentes com informações e bom dia, temos uma situação digna de um episódio inédito de “As Aventuras dos Superpoderosos dos Países Sem Fronteiras”.

No ringue deste episódio, Elon Musk, o magnata que flerta com Marte mais do que com a gravidade terrestre, enfrenta Alexandre de Moraes, guardião das leis invioláveis do Brasil, em uma peleja que tem mais tempero que novela das nove.

E para adicionar mais pimenta nesse caldeirão internacional, entra em cena o presidente Lula, com seu dedo apontado não para a lua, mas para Marte, sugerindo que Musk, caso esteja de malas prontas para escapar das responsabilidades terrenas, poderia simplesmente ligar o motor do seu foguete e dar tchauzinho para a Terra.

Uma coisa é certa: nessa novela espacial, o próximo capítulo promete reviravoltas interestelares e muita risada em órbita.