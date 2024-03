Estão abertas as inscrições para o programa Startup 360 da Campus Party Brasília

Um dos programas de maior sucesso na Campus Party, realizado em parceria com o Sebrae, tem o intuito de proporcionar visibilidade

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, cultura maker, games, educação e empreendedorismo do mundo, está com as inscrições abertas para o programa Startup 360. Realizado em parceria com o Sebrae, o projeto tem como objetivo apresentar trabalhos realizados por startups. Além disso, as empresas de inovação receberão mentorias e treinamentos. O processo de inscrição vale para a 6ª edição da Campus Party Brasília, que acontecerá entre 27 e 31 de março, no estádio Mané Garrincha. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento.

“O programa Startup 360º, juntamente com a parceria com o Sebrae, é o principal pilar da Campus Party Brasília, pois é uma oportunidade para as empresas de inovação apresentarem seus projetos, e ao mesmo tempo, os investidores conhecerem negócios promissores. Além disso, o programa nos dá uma dimensão sobre o futuro do empreendedorismo no Brasil”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Na edição passada, realizada em Brasília, uma das startups que recebeu investimento foi a Pando, que desenvolveu um sistema de monitoramento e controle da umidade do solo. O fundador da startup, Henrique Dornelles, conheceu um promotor de negócios com o objetivo de levar a solução para todas as regiões do Brasil. “A Campus Party superou nossas expectativas. Já no primeiro dia do evento, surgiram muitos contatos voltados ao agronegócio e firmamos parcerias muito importantes para o nosso negócio”, complementa.

O programa “Startup 360” selecionará soluções com melhor desempenho na avaliação, que será feita por uma comissão julgadora formada por curadores de conteúdo da Campus Party. Serão avaliados os seguintes critérios: tecnologia, inovação, ideação, tração, operação e modelo de negócios. Para mais informações acesse o site.

Cronograma programa “Startup 360”