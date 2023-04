Especialista em inovação é palestrante nesta quinta-feira (06) na Campus Party

Luis Eduardo Ludgero, ceo da H4NDS Lab, vai abordar o tema “Business Design”, às 19h50, no estádio Mané Garrincha

A 5ª edição da Campus Party Brasília, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, terá nesta quinta-feira, às 19h50, uma palestra com um dos principais líderes visionários do mercado: Luís Eduardo Ludgero, especialista em inovação com vasta experiência em gerenciamento de pessoas e projetos e ceo da H4NDS Lab.

O palestrante é reconhecido por sua paixão por mudanças e por estudar profundamente diversos mercados, projetos e relações comerciais. Com uma abordagem responsável e uma aplicação de micro-políticas públicas por meio da iniciativa privada, ele é um dos principais nomes do empreendedorismo brasileiro e já recebeu prêmios e indicações pelo seu trabalho.

Durante a palestra, que terá como tema “Business Design”, o especialista em inovação apresentará sua visão sobre como o sucesso de uma marca está diretamente relacionado às pessoas e que soluções só acontecem com um estudo profundo dos problemas. Ele mostrará como o design empresarial pode ser usado para criar estratégias eficazes e identificar oportunidades para as empresas.

“Estou muito animado para compartilhar minha experiência e conhecimento com os participantes da Campus Party. O tema de business design é essencial para qualquer empresa que queira se destacar no mercado atual”, disse o especialista em inovação.

Serviço:

5ª Edição Campus Party Brasília

Data: 5 a 9 de abril

Localização: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos: entrada franca para algumas atrações na Área Open. Ingressos a partir de R$ 230