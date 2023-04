Confira principais atrações da área gratuita da 5ª edição da Campus Party

Competição gastronômica com carne produzida em impressora 3D e desfile de moda tecnológico são as principais novidades desta edição

Visando apresentar a maior experiência tecnológica do mundo, a Campus Party Brasília conta com um espaço gratuito e aberto ao público com diversas atividades, a Open Campus. A área funciona neste sábado (8), até as 21h, e neste domingo (9), até as 17h, na Arena BRB Mané Garrincha.

Entre as novidades para esta edição da CPBSB5, o público que passar pela Open Campus pode acompanhar o Printer Chef, uma competição gastronômica, na qual os participantes realizarão pratos utilizando carne produzida em uma impressora 3D. Além disso, outra atividade de destaque é a Campus Party Fashion Tech, que consiste na produção e exposição de roupas tecnológicas e wearables – qualquer dispositivo tecnológico que possa ser usado como acessório ou vestimenta.

A área gratuita também recebe a Campus Play, um espaço voltado para falar de games com os tradicionais campeonatos eletrônicos. A grande novidade para esta edição é o show match entre os vencedores dos torneios de eSports, promovidos pela Campus Party Brasília e os integrantes da equipe profissional Los Grandes. Além disso, o espaço conta com palestras e workshops ministrados pelos influenciadores da equipe.

Confira abaixo as principais atividades da área:

Campus Play

A Campus Play é o espaço focado em falar de games de forma divertida, direta e profissional, mostrando que existe muito mais entre os games e o mercado. A área recebe diversas atrações entre palestras, workshops com os integrantes da equipe Los Grandes e atividades ligadas aos jogos digitais, e-sports, stream e profissionalização do universo de games. O espaço sediará quatro campeonatos de games: League of Legends, com a premiação total de R$ 4.500; Valorant, um jogo de tiro em primeira pessoa, com premiação total de R$ 4.500; Counter-Strike, também com premiação total de R$4.500; e o jogo Free Fire, com R$ 4.500 de premiação. As competições iniciaram no dia 6 e terminam neste sábado (8). As inscrições são realizadas apenas no local.

Printer Chef

Pela primeira vez, a CPBSB5 promoverá a competição Printer Chef, um campeonato de gastronômico de pratos produzidos a partir de carne vegetal produzida em impressora 3D. A competição, que tem a parceria da EdBioTech e da Gouvea Foodservice, contará com workshop sobre a impressão da proteína no equipamento para, na sequência, os competidores produzirem seus pratos. Divididos em duas seletivas, os vencedores das semifinais disputarão a grande decisão neste sábado (8). Os pratos serão avaliados por chefs e influenciadores locais, que irão compor o júri. A equipe campeã receberá ingresso, com camping, para edição da CPBR15, além de passagem inclusa e vaga garantida para a final da competição em São Paulo.

Campus Party Fashion Tech

Outra novidade da 5ª edição da Campus Party Brasília é a Campus Party Fashion Tech, um desfile de moda de roupas tecnológicas e wearables. A atração fechará um hackathon, que contará com a participação de alunos de universidades de moda. O objetivo do desafio será a produção de peças para um desfile de moda high tech. Além disso, serão realizados workshops com grandes nomes da moda sobre o tema.

Campus Kids

A Campus Kids conta com o apoio do Include, programa do Instituto Campus Party que monta laboratórios de robótica em regiões carentes do país com o objetivo de capacitar os jovens promovendo uma maior inclusão tecnológica desse público. O espaço foi pensado para demonstrar ao pequenos uma amostra das atividades que são desenvolvidas diariamente nos laboratórios Include em todo o Brasil. Dentro da programação tem o AnimaBot, uma oficia com o objetivo de realizar a montagem de um robô em MDF, representando um animal de quatro patas que reproduz seus movimentos por meio mecânicos e eletrônicos. Outra atividade é o ZooTropo e princípio de animação, que contará com a montagem e personalizada do Zootropo, um dos mais antigos mecanismos de animação ótica já inventados. Outras duas atividades são a RoboDroide, oficina de montagem de um robô androide, e o Construa seu Autômato, que é a produção de esculturas mecânicas, que contam histórias por meio de movimentos coordenados produzidos a partir de materiais simples e reciclados.

Arena de drones

Já tradicional na Campus Party, a Arena de Drones terá novidades nesta edição. A primeira delas é a participação da primeira equipe feminina de pilotas de drone. Além disso, o espaço conta com um workshop que ensinará aos participantes a montar um drone com lixo eletrônico levado por campuseiros e o público geral. O espaço também terá um momento de aprendizagem para que surjam novos pilotos que queiram trabalhar no mercado de drones, com a possibilidade da criação de um network para que prestadores de serviços possam contratar os futuros profissionais especializados. Além disso, o público poderá participar da tradicional corrida de drones, mas, desta vez, no metaverso, com a arena de drones virtual, imitando o espaço físico da atração.

Palco Fábrica de empreendedores

O palco realizado em parceria com o Sebrae recebe mais de 30 palestras e painéis, de empresários, empreendedores e outras personalidades de Brasília. O tema principal desta edição é O universo dos games, seguindo o mote da 5 ª edição da Campus Party. Brasília.

Simuladores

Todos os anos os simuladores são uma atração à parte dentro da Área Open da Campus Party. Os simuladores de carro e um de jato supersônico estão disponíveis para o público na Open Campus.

Oficina Maker

Com a maioria das atividades sendo desenvolvidas com materiais recicláveis, trazendo a importância da sustentabilidade, o espaço terá uma imersão ao universo da criatividade e tecnologia, desenvolvendo atividades com foco em fabricação digital, robótica em sucata e aprendizagem criativa.

Agência Brasília