Campus Party Brasília abre programas voltados para potencializar oportunidades aos estudantes

A 6ª edição da CPBSB, que acontecerá entre 27 e 31 de março, está com as inscrições abertas para os programas Call for Talks, Revista Científica e Campus Future

A Campus Party, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, cultura maker, games, educação e empreendedorismo do mundo, abre as inscrições para os programas Call for Talks, Revista Científica e Campus Future. O chamado vale para a 6ª edição da Campus Party Brasília, que acontecerá entre 27 e 31 de março no Estádio Mané Garrincha, com a venda de ingressos ocorrendo no site: https://brasil.campus-party.org/cpbsb6/ingressos/

“Esses programas são iniciativas importantes para que os campuseiros apresentem seus projetos e se integrem ao ecossistema da Campus Party. É por meio dessas ações que conseguimos trazer temas atraentes que geram debates vanguardistas. Além disso, é uma oportunidade para desenvolvermos líderes que estarão à frente de projetos no futuro”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Call for Talks

A Campus Party Brasília receberá o programa de submissão de conteúdos gerados por campuseiros com a missão de ser uma atração para os campuseiros. O objetivo do Call for Talks é descobrir novos talentos dentro da rede da Campus Party Brasil. Além disso, a iniciativa tem a intenção de estimular o engajamento das comunidades dentro de cada edição, tornando-os mais ativos na programação do evento, com o compartilhamento de conteúdo com a sociedade.

“Foi uma experiência inesquecível. Participar do Call for Talks e compartilhar histórias em outros programas durante a Campus Party foi enriquecedor”, afirmou Lucca Santos Aguilar, de 17 anos, que também foi palestrante na edição de 2022 da CPBSB e é participante assíduo da Campus Party desde 2017.

“O programa Call for Talks é um desafio muito importante para que os campuseiros apresentem seus talentos e mostrem os projetos inovadores. Com isso, é possível engajar o público presente para participar ativamente da Campus Party”, ressalta Novaes.

Para participar do Call for Talks é necessário ter mais de 18 anos. Menores de idade podem participar com a autorização e acompanhados por um responsável legal. Os textos devem abordar temas correlatos à Campus como, por exemplo, mobilidade urbana, games/e-sports e inteligência artificial. Eles passarão pela avaliação e curadoria da Campus Party, que realizará uma análise com foco na relevância do assunto proposto para atualidade e a sinergia da atividade com as temáticas do evento. Os campuseiros poderão submeter mais de uma sugestão, porém será aprovada apenas uma atividade por participante. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 19 de fevereiro, por meio do site. – https://brasil.campus-party.org/cpbsb6/programas/call-4-talks/

Principais datas Call for Talks

Inscrições: 15/01/2024 a 19/02/2024.

Curadoria das Atividades: 05/02/2024 a 20/02/2024.

Contato com os selecionados para a confirmação e alinhamento de detalhes da participação: 05/02/2024 a 21/02/2024.

Divulgação de todos os selecionados: 08/03/2024.

Revista Científica da Campus Party

Completando dois anos, a Revista Científica da Campus Party tem como objetivo ser um espaço para os campuseiros publicarem textos científicos de qualidade, além de atrair conteúdos relevantes e que estejam na vanguarda das principais áreas de debates nas edições da Campus Party. A publicação pode ser escrita por até seis pessoas, sendo um autor e cinco coautores, e será publicada na próxima edição da revista. O conteúdo precisa abordar temas correlatos ao universo da Campus: inteligência artificial; internet das coisas; robótica aplicada; tecnologias sustentáveis; tecnologia e exploração espacial; astronomia; healthtech; e cibersegurança. Para mais informações, acesse:https://brasil.campus-party.org/cpbsb6/programas/revista-cientifica/

Principais datas Revista Científica Campus Party

Data Final para submissão de artigos: 25/02/2024.

Data máxima para os avaliadores darem seus pareceres: 29/02/2024.

Contato com selecionados: até 22/02/2024.

Campus Future

A CPBSB6 também receberá o programa Campus Future, que traz a oportunidade para estudantes de cursos técnicos, ensinos médios e universitários apresentarem projetos, com o objetivo de incentivar soluções tecnológicas que possam integrar o dia a dia da sociedade. Os projetos serão expostos na Open Campus, um espaço gratuito e aberto à visitação do público durante a 6ª edição da Campus Party Brasília. É importante ressaltar que a participação dos estudantes selecionados no programa é voluntária e gratuita. Além disso, os participantes do projeto selecionado serão contemplados com até credenciais da Campus Party, sem camping.

Os projetos podem ser individuais ou em grupos de até três pessoas. A curadoria da Campus Party fará a avaliação levando em consideração os seguintes critérios: tecnologia, inovação, criatividade e impacto social. O regulamento está disponível no site: https://brasil.campus-party.org/cpbsb6/programas/campus-future/

Principais datas Campus Future

Seleção dos projetos: 16/02/2024 a 25/02/2024.

Confirmação de presença: 26/02/2024 a 29/02/2024.

Data final para submissão e para a segunda chamada: 10/03/2024.

Confirmação de presença da segunda chamada: 11/03/2024 a 13/03/2024.

Envio do manual do expositor: 29/02/2023 a 13/03/2024.

Serviço Campus Party Brasília

Arena: de 27 a 31 de março.

Área Open: de 28 a 31 de março.

Local: Estádio Mané Garrincha.