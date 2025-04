Zoológico homenageia lobo-guará Atena em nova pintura da caixa d’água

Por Catarina Loiola, da Agência Brasília

Um dos símbolos mais emblemáticos da Fundação Zoológico de Brasília está de cara nova. Visível para quem passa pela Estrada Parque Guará (DF-051), a caixa d’água foi reformada e ganhou uma ilustração que retrata a lobo-guará Atena, mascote oficial do zoo. O desenho foi assinado pelo artista brasiliense Douglas Kordyal, que pretende completar a arte com uma homenagem à girafa Yaza, falecida em março deste ano, aos 21 anos.

A reforma começou no dia 17 de abril com a pintura da estrutura e dos gradis de proteção com tinta preta. Em seguida, o artista brasiliense deu início à arte da lobo-guará Atena, com materiais cedidos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). Os últimos ajustes ainda serão feitos, junto com homenagem à girafa.

De caráter voluntário, o trabalho de Kordyal simboliza o amor do artista pela cidade e pelo zoo, local que frequenta desde criança e, hoje, faz questão de colocar na rotina das filhas. Foi ele quem fez o desenho anterior à reforma, há cerca de sete anos, e que, em breve, assinará mais ilustrações no equipamento público, nas paredes do museu e dos banheiros.

“O Zoológico tem uma ligação forte com a minha história. Sou visitante desde os 8 anos e criei um grande afeto por esse lugar. Para nós, que somos do Cerrado, aqui é onde temos o maior contato com a natureza e os animais. Como um artista que defende a natureza, participar desse projeto é uma grande honra”, comentou Kordyal.

Segundo o diretor-presidente do zoo, Wallison Couto, a arte será mais um atrativo para o público, consolidando o compromisso do equipamento com a preservação ambiental. “A caixa d’água é muito importante para nós. As pessoas que passam pela pista conseguem visualizar os animais desenhados, o que valoriza o espaço e ajuda até como referência para saber que estão chegando ao zoológico”, afirmou.

Os traços e as cores da lobo-guará Atena chamaram a atenção dos estudantes João Henrique Garcia, 13 anos, e Cecília Garcia, 7, que visitaram o zoo nesta segunda-feira (21) com a família. “Achei lindo!”, destacou a menina. “É uma arte bem bela. As cores ficaram muito boas. Geralmente o lobo-guará é laranja, e colocaram uns tons arroxeados. A caixa d’água estava meio sem graça, mas agora ficou mais alegre”, completou João Henrique.

Mãe dos dois, a advogada Widma Garcia, 40, observou o simbolismo da escolha dos animais. “O lobo-guará é um símbolo da fauna brasiliense, do Cerrado. Pegar um espaço que não teria visibilidade e usar para colocar um símbolo da nossa cultura deu brilho ao zoológico, valorizou o artista e o local”, assinalou.

A lobinha Atena nasceu em 22 de maio de 2023, em um dos recintos do zoo, e foi escolhida como mascote oficial da instituição em votação popular. Por sua vez, a girafa Yaza nasceu em 16 de julho de 2003, em Belo Horizonte, e chegou ao DF anos depois. Ela já era considerada idosa quando faleceu, em 17 de março deste ano, tendo ultrapassado a expectativa de vida média da espécie sob cuidados humanos.

65 anos de Brasília

O zoo esteve de portas abertas para a população, sem cobrança de ingresso, durante todo o aniversário de Brasília. Desde a última quinta-feira (17) até esta segunda (21), milhares de pessoas puderam conhecer o ambiente de modo gratuito, como parte do programa Lazer para Todos. A gratuidade também esteve em vigor no Jardim Botânico de Brasília (JBB).

Para completar a experiência dos cidadãos, o transporte público – ônibus e metrô – também foi gratuito neste feriado graças ao programa Vai de Graça. Lançada no final de fevereiro, a medida visa incentivar o uso dos ônibus, reduzir a dependência do transporte individual e promover a inclusão social. Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca, além de cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança.